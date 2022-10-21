Песков заявил, что реальные итоги расследования диверсий на «Северных потоках» удивят ЕС

Многие в Европе удивятся, если реальные итоги расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» предадут огласке. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил официальный представитель Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал нежелание других стран докопаться до истины главным препятствием для участия России в расследовании диверсий.

«Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что свои версии о настоящих исполнителях произошедшего Россия уже представила.

Кроме того, Песков усомнился в том, что реальный виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.

Также пресс-секретарь президента заверил, что российская сторона ведет интенсивную деятельность для взаимодействия с действующими участниками расследования, но пока натыкается на стену нежелания любой совместной работы.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на предложение России о совместном расследовании инцидента на «Северном потоке» Швеция дала лишь формальную отписку. Она заявила, что власти страны демонстративно саботируют диалог с РФ по «Северным потокам», так как им есть что скрывать.

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября было зафиксировано падение давления. Сообщалось, что повреждены три нитки системы. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. В Кремле не исключили, что причиной аварий могла стать диверсия.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.