Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов
Мир
Остин в разговоре с Шойгу заявил о важности поддержания коммуникации с Россией
Мир
Саммит ЕС осудил диверсию на «Северных потоках»
Общество
Возле станции метро у аэропорта Внуково началось благоустройство
Мир
ЕК подготовит предложения по переводу замороженных активов РФ на помощь Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии в планах разговора Путина с Байденом
Мир
Украина попросила ЕС выделять ей по €3–4 млрд ежемесячно
Мир
Во Франции ограничили продажу лекарств с парацетамолом из-за угрозы дефицита
Общество
С границы с Грузией уберут мобильные пункты призыва
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Мир
В ЕС выразили готовность продолжать оказывать поддержку Киеву
Авто
За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей
Сюжет:

Песков заявил, что реальные итоги расследования диверсий на «Северных потоках» удивят ЕС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие в Европе удивятся, если реальные итоги расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» предадут огласке. Об этом в пятницу, 21 октября, заявил официальный представитель Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал нежелание других стран докопаться до истины главным препятствием для участия России в расследовании диверсий.

«Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что свои версии о настоящих исполнителях произошедшего Россия уже представила.

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

Кроме того, Песков усомнился в том, что реальный виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.

Также пресс-секретарь президента заверил, что российская сторона ведет интенсивную деятельность для взаимодействия с действующими участниками расследования, но пока натыкается на стену нежелания любой совместной работы.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на предложение России о совместном расследовании инцидента на «Северном потоке» Швеция дала лишь формальную отписку. Она заявила, что власти страны демонстративно саботируют диалог с РФ по «Северным потокам», так как им есть что скрывать.

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» 26 сентября было зафиксировано падение давления. Сообщалось, что повреждены три нитки системы. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. В Кремле не исключили, что причиной аварий могла стать диверсия.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022