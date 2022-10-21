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За две декады октября в Москве выявили 648 пьяных водителей

В РАН предрекли продолжение помощи Украине от Британии после смены премьера

Эксперт РАН Бабынина: Британия продолжит оказывать военную помощь Украине после смены премьер-министра
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине после смены премьер-министра. Об этом 21 октября заявила руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Безусловно, будет очень жесткая не только риторика в отношении России, но и продолжение всесторонней помощи Украине, в первую очередь военной. Британия тренирует украинских солдат, причем она это делает давно. Европейский союз только пытается организовать такую миссию, а Британия этим занималась и до конфликта», — сказала она в рамках круглого стола на тему «Антирекорд Лиз Трасс: что ждет Великобританию?».

Эксперт также отметила, что позиция Британии в отношении России «совершенно не зависит от того, кто будет премьер-министром».

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«Более того, вот сейчас в дискуссиях, и когда выбирали между [Лиз] Трасс и [Риши] Сунаком, внешнеполитические вопросы не поднимались. Есть некий консенсус в Консервативной партии по поводу того, какая у Британии внешняя политика», — сказала Бабынина.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета The Times допустила участие экс-премьера Британии Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

На сайте букмекерской платформы Betfair сообщалось, что лидирующие позиции в гонке за пост премьера занимает экс-глава министерства финансов Сунак. На втором месте — экс-премьер Британии Борис Джонсон, на третьем — лидер палаты общин Пенни Мордонт.

В июле министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли дроны, контрбатарейные радары, больше 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 артиллерийских орудий L119, 50 тыс. артиллерийских боеприпасов и 1600 единиц противотанкового оружия.

В том же месяце Джонсон заявил о передаче Украине 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасов.

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