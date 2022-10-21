Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера

Букмекеры Великобритании называют экс-премьер-министра Бориса Джонсона одним из фаворитов на пост главы правительства. Об этом говорится 21 октября на сайте букмекерской платформы Betfair.

«Борис Джонсон — новый второй претендент на пост лидера тори после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента», — отмечено в публикации.

Лидирующие позиции в гонке за пост премьера по-прежнему занимает экс-глава министерства финансов Риши Сунак. На третьем месте — лидер палаты общин Пенни Мордонт.

Накануне газета The Times допустила участие экс-премьера Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства после отставки нынешнего премьер-министра Лиз Трасс. Отмечалось, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков указал на странность возможного возвращения Джонсона на должность. Пушков добавил, что это означало бы обесценивание должности премьер-министра, понятия лидерства как такового и превращение должности в функцию «политического декорума». Он также напомнил, что к лидерству в стране Трасс пришла за счет пустой демагогии.

Тогда же в Великобритании предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьер-министра. По словам заместителя главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Глава комитета Консервативной партии в парламенте Грэм Брэди разъяснил процедуру выборов нового главы кабинета. Для участия в них необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если такой кандидат будет только один, то он автоматически возглавит правительство 24 октября. Если их будет несколько, то выборы с участием всех членов Консервативной партии состоятся 28 октября.