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Пушков назвал странным возможное возвращение Джонсона на пост премьера

Сенатор Пушков: возвращение Джонсона девальвирует пост премьера
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Фото: Global Look Press/Parsons Media/Martyn Wheatley
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Российский сенатор Алексей Пушков указал на странность возможного возвращения экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на должность. Об этом 20 октября он написал в своем Telegram-канале.

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«Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую «лузерку» Лиз Трасс», — написал он.

Пушков добавил, что это означало бы обесценивание должности премьер-министра, понятия лидерства как такового и превращение должности в функцию «политического декорума».

Он также напомнил, что к лидерству в стране Трасс пришла за счет пустой демагогии.

20 октября в Великобритании предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьер-министра. По словам заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.

Лиз Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

В тот же день газета Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Авторы петиции заявляют о недемократичном смещении Джонсона, за которого голосовали 14 млн человек.

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