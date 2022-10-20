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В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера

Замглавы оппозиционной партии Британии Купер: Джонсону нужно запретить выдвигаться на пост премьер-министра
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. Такое мнение высказала 20 октября заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер, ее слова приводит газета The Sun.

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«Бориса Джонсона заставили уйти в отставку с позором после множества... скандалов и провалов. Он подорвал доверие общества к правительству и вверг Соединенное Королевство в политический кризис. Его больше никогда нельзя подпускать к Даунинг-стрит», — цитирует издание Купер.

По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.

Нынешний премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

На этот пост также могут претендовать главные конкуренты Трасс на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, говорится в материале.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказалось 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Днем ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении предшественника Трасс Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

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