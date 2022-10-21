Во Франции ограничили продажу лекарств с парацетамолом из-за угрозы дефицита

Французское Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM) ограничило продажу лекарств с парацетамолом. Об этом сообщила 20 октября радиостанция Europe 1.

По информации журналистов, с лета во Франции не хватает парацетамола. Чтобы не столкнуться с дефицитом препаратов зимой, ANSM попросило врачей назначать лекарства только при острой необходимости, а аптеки ограничить продажу двумя пачкам на человека.

Также докторам порекомендовали советовать пациентам принимать по три таблетки в день, а не четыре. Граждан просят не паниковать и объясняют, что при наличии рецепта фармацевт выдаст препарат.

Кроме того, как сообщила радиостанция, аптеки испытывают дефицит лекарств с парацетамолом для детей.

Ранее, 21 октября, «Известия» выяснили, что антибиотики широкого спектра действия заканчиваются в российских аптеках. В частности, перебои возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав» и «Панклав».