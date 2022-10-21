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В аптеках возник дефицит популярных антибиотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Антибиотики широкого спектра действия заканчиваются в аптеках. В частности, перебои возникли с препаратами «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав» и «Панклав», выяснили «Известия».

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В Ассоциации независимых аптек сообщили, что последняя поставка «Амоксиклава» была в июне. «Аугментин» привозили в июле, больше поставок не было, потому что товара нет у поставщиков, сообщили в организации.

«Мы уже неделю не можем найти не только «Амоксиклав», но и аналоги. Российские марки также отсутствуют», — сказал гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

По словам эксперта, причина нехватки в росте спроса. «Неравнодушные» граждане в сети советуют взять с собой «Амоксиклав» мобилизованным. Также сыграл роль сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени — когда активизируются инфекции, отметил он.

Дефицит антибиотиков фиксируется и в онлайне, и в офлайне. К примеру, в аптечной сети «Горздрав» «Амоксиклав» в виде порошка для приготовления суспензии можно приобрести только в двух аптеках — в Москве и в Коломне. «Аугментин» для детей предлагают купить в одной аптеке, «Панклав» в таблетках — тоже в наличии лишь в одной организации.

В «Еаптеке» «Аугментина» и «Экоклава» не нашлось, а «Амоксиклав» есть только в одной дозировке. Аналоги можно купить только в виде порошка для приготовления раствора для внутривенного введения и таблеток с малой дозировкой.

Однако, по данным Росздравнадзора, сейчас на российском рынке в обороте находится более 13 млн упаковок лекарств с действующим веществом «амоксициллин+клавулоновая кислота» (все формы и упаковки), из которых на «Амоксиклав» приходится более 5 млн упаковок. Таким образом, признаков дефицита препарата на рынке нет, сообщил регулятор.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Широкое бездействие: почему из аптек пропадают популярные антибиотики

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