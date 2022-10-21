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Бывший соратник Джонсона перечислил допущенные Трасс ошибки

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Бывший вице-мэр Лондона и соратник Бориса Джонсона Ричард Барнс рассказал о причинах столь скорой отставки бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, а также перечислил ошибки, совершенные ей за 44 дня своей работы. Об этом он рассказал 21 октября в беседе с «Известиями».

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«Я думаю, она стала лидером, потому что люди не хотели настоящей конкуренции за власть. Подумали, ну и она сойдет. В борьбе с ней Риши Сунак был обречен. Ранее он сильно подставил Бориса Джонсона, потом открыто демонстрировал свои амбиции, а британцы не любят открытой демонстрации амбиций. Так было и раньше в истории. Человек, который избавился от Маргарет Тетчер — Майкл Хезлтайн. Он фигурально выражаясь, ударил ее в спину, желая затем занять ее место, но у него не получилось», — отметил он.

Барнс подчеркнул, что Трасс отказывалась слушать советы со стороны и пыталась решить все задачи одновременно.

«Она не прислушивалась не только к членам своей партии, но и к банку Англии, офису бюджетного планирования. Она настолько преисполнилась решимости, что на полных парах решила пробить стену. За такой подход ей пришлось заплатить. Каждая ее реформа — от снижения подоходного налога на 1 пенни до сокращения налога на сверхдоходы с 45 до 40%, увеличение отчислений в национальный страховой фонд, который в свою очередь содержит систему здравоохранения, увеличение налогообложения компаний с 19 до 25% — все эти реформы не лишены смысла, но нельзя делать их одновременно. Ведь у всего есть цена», — рассказал бывший соратник Джонсона.

Он также отметил, что Трасс пробыла на посту премьер-министра Великобритании самый короткий срок, поставив рекорд в британской истории.

«В XIX веке был во главе Англии был премьер-министр Джордж Кэннинг, он был у власти 119 дней, но оставил свой пост в связи со смертью от сердечного приступа. Лиз Трасс вместо реальной смерти превратилась скорее в ходячего мертвеца», — отметил бывший вице-мэр Лондона.

Он также добавил, что пример Трасс указывает на преимущества и силу парламентской демократии, при которой руководителю страны приходится расплачиваться за совершенные ранее ошибки.

«И в этом разница демократии и диктатуры», — резюмировал Барнс.

Ранее, 20 октября, глава комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди огласил процедуру голосования для избрания нового премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Он сообщил, что для участия в выборах на пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании кандидаты должны заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов.

За день до этого, 19 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета Times допустила участие экс-премьера Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

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