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Эксперт рассказал о влиянии спада турпотока из РФ на экономику Греции

Эксперт Вавилов: из-за сокращения числа российских туристов Греция потеряет миллионы долларов
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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в четверг, 20 октября, рассказал «Известиям» о влиянии уменьшения потока российских туристов на экономику Греции.

«Связи между нашими странами полностью разрушены греческой стороной»
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«По данным АТОР, в сравнении с 2019 годом за летний период 2022-го туристический поток из РФ в европейские страны упал почти на 90%. В 2022 году Европа недосчитается от 5 до 10 млн российских туристов, потративших в прошлом году на отдыхе более €21 млрд. Одной из пострадавших стран стала Греция. Туристические доходы оцениваются почти в 12% ВВП. На сегодняшний день поток российских туристов практически иссяк», — заявил собеседник.

Вавилов констатировал, что в первом полугодии Грецию посетили порядка 15 тыс. россиян, а это гораздо меньше, чем во время пандемии, когда было 19 тыс. туристов.

«В рекордном 2013 году Грецию посетило около 1,3 млн российских туристов, а в среднем эту европейскую страну посещает 700–800 тыс. человек из нашей страны. Туристы из РФ составляют где-то 7% от всех путешественников, но тратят они в 2–3 раза больше денег, чем европейцы», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году греки планировали принять порядка 600 тыс. россиян и получить €115 млн в бюджет.

«Но из-за разногласий с Россией правительству приходится субсидировать внутренний туризм и выделять деньги на поддержку ряда предпринимателей. В этом году власти обещали выделить €71 млн. Из-за отсутствия русских туристов страдает множество индустрий. Магазины, кафе, рестораны, гостиничный бизнес, в котором многие сети отелей на протяжении нескольких лет работали с туристами из России», — отметил Вавилов.

Он добавил, что основная пострадавшая индустрия — пушно-меховое производство, которое находится на грани банкротства.

«Наши путешественники увозили много шуб из этой теплой страны», — заключил эксперт.

Ранее в четверг посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что турпоток из России в Грецию практически иссяк: в 2022 году российских туристов в Греции было даже меньше, чем в пандемийном 2020-м, — всего 15 тыс. человек за полгода.

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