Турпоток из РФ в Грецию опустился на уровень ниже пандемийного 2020 года

Турпоток из РФ в Грецию практически иссяк: в 2022-м году российских туристов в Греции было даже меньше, чем в пандемийном 2020-м — всего 15 тыс. человек за полгода. Об этом в интервью «Известиям» 20 октября заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

«Турпоток из России в Грецию практически иссяк. По данным Росстата, в первом полугодии он составил примерно 15 тыс. человек, что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом, причем пандемийным. Весной, в начале лета наши сограждане практически не ездили в Грецию. Для сравнения даже за первые шесть месяцев пандемийного 2020 года количество поездок достигло отметки в 19 тыс. человек, а в 2019 году и в предыдущие годы количество наших туристов, посетивших Грецию, исчислялось сотнями тысяч — примерно 700-800 тыс.», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что в «рекордном» 2013 году Грецию посетили 1,3 млн российских туристов. Турпоток сократился на фоне того, что Афины наряду с другими странами ЕС закрыли авиасообщение и воздушное пространство для российских самолетов.

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