МИД Казахстана прокомментировал включение Токаева в базу «Миротворца»

Включение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в базу данных «Миротворца» не отражает официальную позицию Украины. Об этом 20 октября заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

«Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая «сборная». Поскольку она негосударственная, естественно, не отражает официальные позиции», — сказал Тлеуберди журналистам.

Он отметил, что упоминание Токаева на «Миротворце» датируется 2019 годом, но тогда оно не вызвало общественной реакции. Тлеуберди заявил, что произошедшее не дискредитирует президента Казахстана и не несет каких-либо угроз ему.

В включении Токаева в базу стало широко известно накануне. В качестве причин указаны «публичное отрицание российской агрессии против Украины» и «отрицание нападения РФ на Украину в 2014 году и захвата ее территорий».

21 августа сообщалось, что на сайте «Миротворец» содержалось досье на философа Александра Дугина и его дочь Дарью, которая была убита при помощи подрыва самодельного взрывного устройства.

До этого, 15 июля, в базу данных «Миротворца» был внесен главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он обвинялся в ошибках при в выборе стратегий ведения военных действий, приведших к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств.

2 мая в базу украинского сайта «Миротворец» попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана соучастником российских преступлений.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Ресурс содержит также открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий на Украине. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики работников СМИ. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.