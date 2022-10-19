Президента Казахстана Токаева внесли в базу сайта «Миротворец»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внесен в базу данных сайта «Миротворец».

В качестве причин внесения в базу указаны «публичное отрицание российской агрессии против Украины» и «отрицание нападения РФ на Украину в 2014 году и захвата ее территорий».

На странице Токаева упоминается, что он отказался называть присоединение Крыма к России аннексией, о чем он заявил 4 декабря 2019 года.

Вместе с тем, по данным интернет-архива WayBackMachine, Токаев находится в базе с 2019 года.

21 августа сообщалось, что на сайте «Миротворец» содержалось досье на философа Александра Дугина и его дочь Дарью, которая была убита при помощи подрыва самодельного взрывного устройства.

До этого, 15 июля, в базу данных «Миротворца» был внесен главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он обвинялся в ошибках при в выборе стратегий ведения военных действий, приведших к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств.

2 мая в базу украинского сайта «Миротворец» попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана соучастником российских преступлений.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Ресурс содержит также открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий на Украине. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики работников СМИ. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.