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По материалам МВД возбудили более ста дел за фейки о ВС России

Глава МВД Колкольцев: свыше ста уголовных дел возбуждено о дискредитации ВС РФ
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Фото: duma.gov.ru
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По материалам Министерства внутренних дел (МВД) РФ, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих. Об этом в среду, 19 октября, заявил глава МВД Владимир Колокольцев во время своего выступления на правительственном часе в Госдуме РФ.

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«За дискредитацию вооруженных сил и недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений. По нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел», — сказал он.

Накануне в Элисте экс-чиновника приговорили к трем годам колонии за фейки об армии. Уточнялось, что он в своем канале в социальных сетях с 22 марта по 1 апреля выкладывал фейки о ВС РФ совместно с другим интернет-пользователем.

17 октября сообщалось, что на актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации Российской армии. Уточнялось, что материал по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП поступил в Гагаринский суд Москвы. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в тот же день стало известно, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала из России. Ранее МВД РФ объявило ее в розыск. Фигурантке предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

До этого, 6 октября сообщалось, что публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) предъявили обвинение в госизмене. В настоящее время он находится в СИЗО по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, 15 марта он выступил в палате представителей штата Аризона (США) и сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст РФ включил его в реестр физлиц-иноагентов.

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