Суд продлил арест обвиняемому в дискредитации ВС РФ Кара-Мурзе

Басманный суд Москвы продлил до 12 октября арест Владимиру Кара-Мурзе (внесен в России в список физлиц, выполняющих функции иноагента), который обвиняется в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Таким образом, ходатайство следствия о продлении ареста было удовлетворено.

Кара-Мурза обвиняется в публичном распространении ложной информации о российских военных.

По данным Следственного комитета, обвиняемый, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона (США), «действуя по мотивам политической ненависти», сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Следственный комитет возбудил в отношении Кара-Мурзы уголовное дело.

22 апреля Басманный суд столицы заключил Кара-Мурзу под стражу до 12 июня 2022 года. 8 июня арест продлили еще на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Кара-Мурза виновным себя не признает, отмечает НСН.

В тот же день, 22 апреля, Минюст РФ включил Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов.