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Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) предъявили обвинение в госизмене. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил адвокат Вадим Прохоров.

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«Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика», — заявил юрист.

По данным «Известий», летом 2021 года Кара-Мурза покинул пост вице-президента фонда «Свободная Россия», деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. Однако, по имеющейся информации, в распоряжении следователей СКР появились доказательства того, что журналист давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, продолжая работу в интересах нежелательной организации. Стоимость его услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы. При этом Кара-Мурза в настоящее время уже находится в СИЗО по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По этой статье журналисту может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил Кара-Мурзе арест до 12 октября. Таким образом, ходатайство следствия о продлении ареста было удовлетворено.

По данным следствия, 15 марта он выступил в палате представителей штата Аризона (США) и сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст РФ включил его в реестр физлиц-иноагентов.

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