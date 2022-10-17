На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии

На актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации российской армии. Информация об этом 17 октября поступила «Известиям».

Материал по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП поступил в Гагаринский суд Москвы. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее в понедельник стало известно, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова уехала из России. Ранее МВД РФ объявило ее в розыск.

Фигурантке предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено после пикета Овсянниковой на Софийской набережной Москвы. До этого она несколько раз была оштрафована по статье КоАПа о дискредитации российской армии.

Так, 28 июля суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по административному протоколу.