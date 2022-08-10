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Овсянниковой предъявили обвинение по делу о дискредитации ВС России

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Фото: ТАСС/DPA/Annette Riedl
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Журналистке Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 10 августа сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Захватов уточнил, что журналистке предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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По словам адвоката, сегодняшнюю ночь Овсянникова проведет в изоляторе временного содержания на Петровке. Захватов уточнил, что уголовное дело против журналистки было возбуждено после пикета на Софийской набережной.

Ранее 10 августа сообщалось, что у журналистки в рамках данного уголовного дела прошли обыски.

28 июля суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ.

1 июня в отношении журналистки был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Причиной послужила устроенная экс-редактором провокация, когда она появилась в прямом эфире с антивоенным плакатом.

После этого журналистка уехала в Германию, подписав контракт с изданием Die Welt. Однако через три месяца немецкая газета его расторгла, и вскоре журналистка вернулась в Россию.

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