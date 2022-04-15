Активисты в Берлине потребовали уволить Овсянникову из газеты Die Welt

Десятки проукраинских активистов пришли 14 апреля к редакции газеты Die Welt, протестуя против найма изданием на работу бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом 15 апреля сообщило агентство Ruptly.

По его информации, участники акции стояли со связанными веревками руками и заклеенным скотчем ртом. Также они скандировали лозунги «Экс-пропаганды не существует» и «Овсянникова — вон!», требуя от медиагруппы уволить нового сотрудника.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Овсянникова устроилась на работу в немецкую газету Die Welt.

Провокацию в эфире Первого канала она устроила 14 марта.