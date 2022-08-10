Силовики пришли с обыском к Овсянниковой в рамках уголовного дела о фейках

К журналистке Марине Овсянниковой пришли с обыском в рамках уголовного дела о фейках про Вооруженные силы РФ. Об этом 10 августа заявил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ в ГСУ СК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)», — сказал он «РИА Новости».

В правоохранительных органах в свою очередь сообщили агентству, что на журналистку заведено дело за фейки о российской армии, и подтвердили, что силовики проводят у нее обыски.

Ранее, 28 июля, суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ.

1 июня в отношении Овсянниковой был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Экс-редактор устроила провокацию в прямом эфире 14 марта, когда ворвалась с плакатом.

После этого она уехала в Германию, заключив контракт с изданием Die Welt. Однако через три месяца немецкая газета его расторгла. 4 июля журналистка сообщила о намерении вернуться в Россию.