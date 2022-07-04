Журналистка Овсянникова заявила о возвращении в Россию

Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, которая в марте ворвалась с плакатом в эфир программы «Время», объявила о возвращении в Россию.

«Лечу на суд. Буду бороться за свою 11-летнюю дочь. Она должна жить со мной», — написала экс-сотрудница «Первого» 4 июля в своем аккаунте в Twitter.

По словам Овсянниковой, она пыталась договориться об этом со своим бывшим мужем, но у нее ничего не вышло.

Около месяца назад экс-сотрудница «Первого» сообщала подписчикам, что бывший супруг пытается лишить ее родительских прав.

В апреле Овсянникова получила работу в издании Die Welt. Она стала внештатным корреспондентом, который освещает новости из России, но уже в июле ее уволили. У нее был заключен трехмесячный контракт, который немецкое издание не стало продлевать.

Ранее, 1 июня, в отношении Овсянниковой был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.

До этого, 14 апреля, десятки проукраинских активистов пришли к редакции газеты Die Welt, протестуя против найма Овсянниковой на работу. Они скандировали лозунги «Экс-пропаганды не существует» и «Овсянникова — вон!», требуя от медиагруппы уволить нового сотрудника.

Провокацию в эфире «Первого» Овсянникова устроила 14 марта.