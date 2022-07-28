Суд оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову на 50 тыс. рублей

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова оштрафована на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Такое решение вынес 28 июля Мещанский суд Москвы.

«Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее, 1 июня, в отношении Овсянниковой был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Экс-редактор устроила провокацию в эфире Первого канала 14 марта, когда ворвалась с плакатом в эфир программы «Время».

После этого она уехала в Германию, заключив контракт с изданием Die Welt. Однако через три месяца немецкая газета его расторгла. 4 июля журналистка сообщила о намерении вернуться в Россию.