Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, объявленная в розыск, уехала за границу. Об этом 17 октября сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.
«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию. Она находится под защитой одной из европейских стран», — сказал он «РИА Новости».
Овсянникова объявлена в розыск. Ей предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело было возбуждено после пикета на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникова несколько раз была оштрафована по статье КоАПа о дискредитации российской армии.
В августе суд отправил бывшую сотрудницу канала под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу, тем самым нарушив меру пресечения. Из базы МВД РФ стало известно, что Овсянникова объявлена в розыск.