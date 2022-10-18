В Элисте экс-чиновника приговорили к трем годам колонии за фейки об армии
Бывший чиновник мэрии города Элиста приговорен к трем годам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, передает во вторник, 18 октября, пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии.
«Он (бывший чиновник. — Ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной вражды)», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что 40-летний экс-сотрудник мэрии в своем канале в социальных сетях с 22 марта по 1 апреля выкладывал фейки о ВС РФ совместно с другим интернет-пользователем. Для этих целей чиновник использовал служебный компьютер.
Были организованы обыски его дома и рабочего места.
«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечает СКР.
Днем ранее сообщалось о составлении протокола о дискредитации российской армии на актера Артура Смольянинова. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.