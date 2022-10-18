Жители дома в Ейске вернулись в свои квартиры после падения самолета Су-34

Жильцы пострадавшей в результате падения самолета Су-34 в Ейске многоэтажки вернулись домой — 137 семей снова зашли в свои квартиры, не затронутые сильными разрушениями, рассказали «Известия» во вторник, 18 октября.

«Жизнь — самое главное. Остальное — это не ценное, самое ценное — жизнь. Дочка нас забрала, мы у нее пробыли, и вот сейчас приехали», — рассказала жительница дома со слезами на глазах в момент возвращения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода. Также возобновлена подача газа.

«Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня», – добавил Кондратьев в Telegram-канале.

Самолет Су-34 упал вечером в понедельник, 18 октября, во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

В ГУ МЧС по региону тогда сообщали, что горят 1–5-й этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что 23 человека остаются в больницах под наблюдением врачей.

17 октября Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.