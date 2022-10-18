Мурашко заявил о 23 госпитализированных после ЧП в Ейске

Пострадавшие при падении самолета Су-34 у многоэтажного дома в Ейске Краснодарского края остаются в больницах, всего медики наблюдают за состоянием 23 пациентов Об этом 18 октября сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Четырех пациентов мы транспортировали в Краснодар в краевую больницу без ухудшения состояния здоровья, один пациент крайне тяжелый вызывает у нас большие тревоги», — сказал министр.

В больницах Ейска под наблюдением специалистов находится 19 пациентов, у них диагностировано отравление продуктами горения и ожоги, заключил Мурашко.

В 16:00 вторника была завершена спасательная операция на месте крушения самолета. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, дом восстановят, а не снесут. Угрозы обрушения нет, заверил глава региона.

На реконструкцию поврежденной части дома может уйти около пяти месяцев.

Су-34 потерпел крушение в городе Ейске вечером 17 октября. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, погибли 14 человек. Кондратьев пообещал, что семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей. В Ейском районе объявлен трехдневный траур.