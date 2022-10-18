В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России во вторник, 18 октября.
В СК отметили, что дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
«В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия», — говорится в заявлении.
Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также документацию. Допрашиваются летчики. С места крушения самолета забрали бортовые самописцы.
Техническая неисправность — основная версия падения воздушного судна, добавили в СК.
В правительстве Краснодарского края сообщили, что окажут материальную помощь родственникам погибших — 1 млн рублей.
Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс.рублей. В случае легкого вреда здоровью выплатят по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены и выплаты при частичной и полной утрате имущества.
Вечером 17 октября Су-34 потерпел крушение в городе Ейске. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.
В результат ЧП погибли 13 человек, еще 19 пострадали.