Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня
Мир
Немцы заметили признаки отчаяния у Зеленского после просьбы о поставке ПВО
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и танк в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США создали вариант COVID-19 с 80%-ной смертностью у мышей
Мир
WSJ сообщила, что немецкие следователи не определили причастных к взрывам на СП
Общество
В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС

В СК рассказали о ходе расследования падения самолета в Ейске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России во вторник, 18 октября.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

В СК отметили, что дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

«В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также документацию. Допрашиваются летчики. С места крушения самолета забрали бортовые самописцы.

Техническая неисправность — основная версия падения воздушного судна, добавили в СК.

В правительстве Краснодарского края сообщили, что окажут материальную помощь родственникам погибших — 1 млн рублей.

Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс.рублей. В случае легкого вреда здоровью выплатят по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого — 400 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены и выплаты при частичной и полной утрате имущества.

Вечером 17 октября Су-34 потерпел крушение в городе Ейске. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

В результат ЧП погибли 13 человек, еще 19 пострадали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022