В Сети появилось новое видео допроса Максима Марцинкевича

В Сети во вторник, 18 октября, опубликовали новую видеозапись с допросом неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.

На видео он рассказывает следователю о своей идее снять «казнь» двух человек и распространить запись от имени несуществующей национал-социалистической партии.

«Мы не планировали сразу видео выкладывать. Потом стало известно, что против меня дело возбудили. Потом меня посадили в июле 2007-го, а в августе видео выложили в интернет. Не знаю кто», — сказал Тесак на допросе.

На опубликованном видео неонацисты одного человека убивают ножом, во второго стреляют. Было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования выяснилось, что ролик выложил в Сеть 21-летний студент Майкопского государственного технологического университета Виктор Мильков, который получил год колонии-поселения. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что один из заключенных колонии Красноярского края дал показания о причастности Марцинкевича к убийствам на видео.

Известно, что отношение к ролику могут иметь Сергей Коротких (Боцман и Малюта. — Ред.), скрывающийся на Украине, и Максим Базылев, покончивший жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания.

В декабре прошлого года националисту Марцинкевичу было посмертно предъявлено обвинение в убийствах. В октябре 2021 года стало известно, что обвиняемый перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.

В заявлении Тесак указал, что к убийствам причастны Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, а также Артем Костлев, погибший в 2020 году.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По данным следствия, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении «Известий» появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле.

Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его «сломали» в колонии в Красноярске.