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Опубликованы выводы независимой экспертизы по делу Тесака

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Независимая экспертиза тела покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) показала, что он не мог самостоятельно нанести себе ранения. Соответствующий документ оказался в распоряжении журналистов РЕН ТВ, сообщает телеканал в четверг, 8 октября.

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Экспертиза проводилась со 2 по 6 октября специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт», врачом Еленой Кучиной по просьбе адвоката Алексея Михальчика, представляющего интересы отца покойного.

Осмотрев покойного в гробу, посмертные фотографии и видео осмотра родственниками тела умершего, Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. По ее словам, это свидетельствует о том, что он не мог самостоятельно причинить себе увечий.

Также, по мнению Кучиной, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

Как сообщил 2 октября Михальчик, родственники и представители похоронных служб обнаружили, что Тесаку была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве. Кто и для чего это сделал — неизвестно, заявлял он.

Тело осужденного Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

3 октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище.

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