Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище

Националиста Максима Марцинкевича, известно как Тесак, похоронили на Кунцевском кладбище, сообщил корреспондент «Известий» в субботу, 3 октября.

На церемонии присутствовали родственники националиста и журналисты. Чтобы проститься с ним, на кладбище выстроилась большая очередь из желающих.

Ранее 3 октября сообщалось, что на кладбище перед похоронами Марцинкевича приняли повышенные меры безопасности.

2 октября адвокат Алексей Михальчик, представляющий родных Марцинкевича, рассказал телеканалу РЕН ТВ, что родственники и представители похоронных служб обнаружили, что Тесаку была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве. Кто и для чего это сделал — неизвестно, заявил он.

Тело осужденного было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Марцинкевич покончил с собой, и в этом нет сомнений. Семья Тесака планирует добиваться возбуждения уголовного дела о его убийстве.

23 сентября стала известна официальная причина гибели Марцинкевича. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной стала асфиксия.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.