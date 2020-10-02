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Неизвестные провели трепанацию черепа Марцинкевича

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Неизвестные провели трепанацию черепа погибшему националисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил телеканалу РЕН ТВ адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи умершего.

Защитник указал, что родственники и представители похоронной службы смогли получить доступ к телу Марцинкевича только сегодня. Его забрали из Селятинского морга и перевезли в Хованский похоронный дом в Москве для подготовки к церемонии прощания, запланированной на 3 октября.

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По словам Михальчика, во время вскрытия Марцинкевичу не была проведена трепанация черепа. Однако сегодня сотрудники похоронной службы сообщили родственникам, что кто-то провел эту манипуляцию.

«Была обнаружена странная деталь, родственникам сообщили, что была проведена трепанация черепа. При погрузке тела в Челябинске и при опечатывании гроба отсутствовали эти повреждения. Это можно хорошо видеть на тех кадрах осмотра тела, которые были сделаны в Челябинске. Получается, что когда независимого эксперта по нашей просьбе не допустили к телу, кто-то в Москве произвел трепанацию. Как это объяснить и для чего это было сделано, сложно», — рассказал адвокат

Он пообещал, что семья Марцинкевича будет разбираться в произошедшем.

Тело осужденного было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Марцинкевич покончил с собой, и в этом нет сомнений. Вместе с тем семья Тесака планирует добиваться возбуждения уголовного дела о его убийстве.

23 сентября стала известна официальная причина гибели Марцинкевича. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала асфиксия. В этот же день тело погибшего должны были передать родственникам.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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