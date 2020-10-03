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На Кунцевском кладбище усилили меры безопасности перед похоронами Тесака

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На Кунцевском кладбище Москвы усилены меры безопасности в связи с предстоящими похоронами националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Об этом сообщил корреспондент «Известий» в субботу, 3 октября.

Сошел с этапа: что известно о смерти националиста Тесака
Известный радикал Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере СИЗО

На входах установлены рамки, стоят полицейские.

2 октября адвокат Алексей Михальчик, представляющий родных Марцинкевича, рассказал РЕН ТВ, что родственники и представители похоронных служб обнаружили, что Тесаку была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве. Кто и для чего это сделал — неизвестно, заявил он.

Тело осужденного было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Марцинкевич покончил с собой, и в этом нет сомнений. Вместе с тем семья Тесака планирует добиваться возбуждения уголовного дела о его убийстве.

23 сентября стала известна официальная причина гибели Марцинкевича. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной стала асфиксия.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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