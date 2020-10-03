Желающие проститься с Тесаком выстроились в очередь на кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве выстроилась очередь желающих проститься с националистом Максимом Марцинкевичем, также известным как Тесак. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Церемония уже началась. Сначала к гробу подпускали только близких родственников. Среди них — отец Тесака Сергей Марцинкевич. Никто из них не плакал. В качестве фона играла песня группы «Агата Кристи» «Как на войне».

После родных к гробу начали допускать журналистов и всех желающих.

Ранее 3 октября сообщалось, что на кладбище перед похоронами Марцинкевича приняли повышенные меры безопасности.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что Марцинкевич покончил с собой, и в этом нет сомнений. Вместе с тем семья Тесака планирует добиваться возбуждения уголовного дела о его убийстве.

23 сентября стала известна официальная причина гибели Марцинкевича. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной стала асфиксия.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.