В Госдуме назвали провокацией признание Украиной независимости Ичкерии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 18 октября назвал провокацией одобрение Верховной радой Украины законопроекта о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии.

«Это провокация, попытка вмешиваться во внутренние дела России, попытка как-то раскачивать лодку изнутри. Но у меня есть одно пожелание. Я думаю, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров пригласил бы, помог бы приехать Верховной раде в Грозный, ознакомиться с жизнью, которая там существует и своими глазами убедиться в том, что их признание — это глупость и подстрекательство», — сказал Чепа в беседе с «Известиями».

Проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия появился на сайте рады 12 июля. Его авторами выступили депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что действия Украины демонстрируют юридическую безграмотность украинских депутатов.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, отметил, что «Ичкерии даже на бумаге не существует».

18 октября Верховная рада большинством голосов признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские парламентарии заявили, что это «временно оккупированная» территория Российской Федерации, якобы вошедшая в ее состав в результате «вооруженной агрессии», совершенной с нарушением Устава ООН.

Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечни. Было ликвидировано к весне 2000 года.