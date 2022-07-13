Песков отреагировал на внесение в раду законопроекта о признании Ичкерии

Внесение в Верховную раду Украины законопроекта о признании Чеченской Республики Ичкерия демонстрирует юридическую безграмотность украинских депутатов. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Юридическая безграмотность и казус, такого субъекта не существует. Это говорит о качестве законотворческой работы Верховной рады», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на внесение в парламент Украины данного проекта закона.

Накануне бессмысленным и смешным этот законопроект назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что «Ичкерии даже на бумаге не существует».

Проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия появился на сайте рады 12 июля. Его авторами выступили депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов.

Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечни. Было ликвидировано к весне 2000 года.