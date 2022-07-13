Законопроект рады о признании Ичкерии назвали абсурдом в Чечне

Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании «Чеченской республики Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в РФ) является бессмысленным и смешным, так как этого образования давно не существует. Такое мнение 12 июля выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует», — написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, руководитель Чечни напомнил о ликвидации Ичкерии в 2007 году.

7 июля Кадыров заявил о том, что намерен уничтожить скрывающихся на Украине террористов. Глава республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить чеченские подразделения на выполнение этой задачи.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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