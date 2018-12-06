Конституционный раздел: Чечня и Ингушетия сохранили согласие

Конституционный суд РФ в четверг подтвердил легитимность соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Оно не противоречит Основному закону страны. По мнению суда, достигнутое между республиками согласие должно сохраняться как значимая конституционная ценность. В самих регионах оценили решение, принятое федеральной инстанцией как объективное и справедливое.

Оспариваемый документ об установлении границы между Ингушетией и Чечней был подписан главами двух северокавказских республик в конце сентября. В октябре договоренности были закреплены соответствующими законами региональных парламентов. Однако вскоре нормативный акт, принятый в Ингушетии, был оспорен группой парламентариев в конституционном суде республики. Он признал закон и процедуру принятия не соответствующими конституции субъекта и постановил, что само соглашение «не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме». Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не согласился с этой позицией и обратился в Конституционный суд РФ.

Слушания дела о проверке конституционности оспариваемых правовых актов состоялось 27 ноября, а уже 6 декабря суд огласил свое решение.

— Мы прекрасно знаем о событиях, которые разворачиваются в регионах, затрагиваемых оспариваемыми решениями. Поэтому мы посчитали необходимым рассмотреть запрос главы республики в приоритетном порядке, — пояснил заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

По словам судьи-докладчика по делу, в своем решении суд опирался на то, что в юридическом смысле граница между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия установлена не была.

— Основываясь на Конституции, мы исходили из того, что коль скоро в данном случае речь идет о первичном установлении границ между двумя субъектами Федерации, то сами республики могут в договорном порядке этот вопрос решить, — подчеркнул Сергей Маврин.

«Следовательно, ни Конституция РФ, ни Конституция Республики Ингушетия в системном единстве с указанным законом не предполагают обязательность проведения референдума в случае установления границы между ней и другим субъектом РФ», — говорится в постановлении КС.

Соглашение было заключено главами субъектов, как легитимными органами на надлежащей конституционно правовой основе, парламенты утвердили соответствующие акты также законно, уточнил Сергей Маврин. При этом судья отметил, что конституционные и уставные суды субъектов вправе рассматривать соглашение на соответствие уставу, только когда они не вступили в силу, а значит, в этом случае КС Республики Ингушетия вышел за пределы своих полномочий.

В постановлении КС РФ также подчеркивается, что достигнутое согласие по установлению границ между республиками должно сохраняться как значимая конституционная ценность.

О своей поддержке позиции Конституционного суда уже заявили главы обеих республик. Противники соглашения должны успокоиться после того, как КС РФ подтвердил законность действия властей республик, заключил глава Чечни Рамзан Кадыров. Решение Конституционного суда РФ по соглашению об административной границе между Чечней и Ингушетией ставит точку в данном вопросе, отметил Юнус-Бек Евкуров.

В постановлении Конституционного суда получила подтверждение и позиция Совета Федерации, пояснил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Решение, принятое КС, — объективное, мотивированное и аргументированное, подчеркнул председатель Общественной палаты Республики Ингушетия Мовлат-Гирей Дзагиев. Необходимость рассмотрения этого вопроса в федеральной инстанции связана с тем, что речь идет о взаимоотношениях двух субъектов Федерации, уточнил он.

— Если бы речь шла о внутренней проблеме одного субъекта, то тогда можно было обойтись и решением нашего КС, — отметил глава ОП Ингушетии в разговоре с «Известиями». — Но, учитывая статус двух субъектов и их взаимоотношения, естественно, нужно этот вопрос рассматривать на уровне федерального Конституционного суда. Его решение расставило все точки над i.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выразил благодарность КС РФ за «оперативную, содержательную и профессиональную работу», которая показала, что «механизм конституционного правосудия в РФ работает слажено и эффективно». Принятым решением удовлетворены не только обе стороны, но и весь Северо-Кавказский округ, вся Россия, заявил он.