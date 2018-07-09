Высокая проба

В России разрабатывается специальная программа, призванная повысить качество воды и обеспеченность населения этим ресурсом, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. По его словам, проблема водоснабжения сегодня актуальна не только для Ингушетии, но и для других субъектов РФ. Новая программа, как ожидается, будет учитывать в том числе цели, обозначенные в майском указе Владимира Путина.

Открывая встречу, президент предложил обсудить весь комплекс социально-экономических вопросов, стоящих перед регионом.

— Но давайте начнем с одного из чувствительных — с водоснабжения, — обратился он к Юнус-Беку Евкурову.

Глава республики подчеркнул, что проблема актуальна не только для Ингушетии, но и для страны в целом.

— Это крайне болезненная тема. Да, мы три-четыре года назад сняли проблему, но сегодня есть ряд населенных пунктов, где, во-первых, сети изношены; во-вторых, [не производится в достаточном объеме] добыча воды. Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня это уже совершенно другие глубины, вода там истощается, — сообщил Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, республиканское руководство уже обсуждало эту тему с Минстроем России.

— Там разрабатывают отдельную программу по водообеспечению, в том числе в рамках майского указа. Где-то три года назад был разработан очень хороший проект. Просил бы поддержать и Министерство строительства, и Республику Ингушетия [в проекте] по водообеспечению населения, — сказал глава региона.

Исходя из майского указа президента, правительству предстоит разработать нацпроект в сфере экологии, который обеспечит повышение качества питьевой воды. Это будет сделано за счет модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, в том числе разработанных в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам 2017 года водой, соответствующей требованиям безопасности, обеспечено 91,5% населения страны. Однако в сельской местности этот показатель пока находится на уровне 78,3%. В некоторых регионах — например, в Калмыкии, Дагестане, Мордовии и в Новгородской области — более половины проб питьевой воды из водопроводов не соответствовало нормативам по санитарно-химическим показателям, говорится в докладе ведомства. В Ингушетии более 15% проб показали превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Похожая ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Ненецком автономном округе и Смоленской области.

На встрече с президентом Юнус-Бек Евкуров, напомнив о проведении в стране ЧМ-2018, поднял тему развития футбола в республике. По его словам, сегодня Ингушетия — единственный регион, где нет своего стадиона.

— Мы не просим 30-тысячный, 15-тысячный стадион. Уже с [вице-премьером] Виталием Леонтьевичем Мутко это проговаривал, — рассказал глава республики.

Юнус-Бек Евкуров попросил президента поддержать инициативу по созданию стадиона в Ингушетии, дав соответствующее поручение профильному вице-премьеру.

— Тогда пусть проработает, — ответил глава государства.