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Евкуров рассказал о работе по привлечению инвестиций в Ингушетию

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что крайне сложно привлечь инвестиции в обладающую плохой репутацией республику, однако власти проводят активную работу в этом направлении. Об этом он рассказал «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Нам всегда приходится объяснять, что мы не верблюды, к нам можно ходить. Поэтому приходится сочинять, что мы хорошие, умные, гостеприимные, хотя это не сочинения, а реальный факт», — подчеркнул он.

Если раньше в республике и происходили убийства и теракты, отметил Евкуров, то сейчас Ингушетия — самый безопасный регион.

Кроме того, в Ингушетии развивается экономика, появилась транспортная инфраструктура. Власти республики рассчитывают, что в этом году аэропорт получит статус международного.

«У нас совершенно нормативно-правовая база для инвесторов и по налогам, и по одному окну, и прямому контакту с главой республики. Поэтому у нас с каждым годом инвестиции растут. Надеюсь, что такие плюсы позволят инвесторам еще больше захотеть в республику», — резюмировал глава Ингушетии.

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