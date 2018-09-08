Кадыров создал комиссию для уточнения границ Чечни‍

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административных границ республики. Соответствующий документ был размещен на сайте администрации в субботу, 8 сентября.

В задачи комиссии входит сбор, подготовка и анализ документов, которые необходимы для определения границ Чечни. Всего в ее состав войдут 39 человек, в том числе глава парламента республики Магомед Даудов и председатель правительства Муслим Хучиев. Следить за работой комиссии Кадыров планирует лично.

Указ вступает в силу 6 сентября.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов пояснил журналистам, что уточнение границ республики является «обыкновенной рутинной работой». Он особенно подчеркнул, что между Чечней и соседней Ингушетией территориальных споров нет, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

Вопрос об определении границы между Чечней и Ингушетией неоднократно возникал с начала 1990-х годов. В сентябре 2012 года Кадыров создал специальную комиссию, которая занималась уточнением границ между двумя республиками.