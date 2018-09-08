Прямой эфир

Кадыров создал комиссию для уточнения границ Чечни‍

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административных границ республики. Соответствующий документ был размещен на сайте администрации в субботу, 8 сентября.

В задачи комиссии входит сбор, подготовка и анализ документов, которые необходимы для определения границ Чечни. Всего в ее состав войдут 39 человек, в том числе глава парламента республики Магомед Даудов и председатель правительства Муслим Хучиев. Следить за работой комиссии Кадыров планирует лично.

Указ вступает в силу 6 сентября. 

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов пояснил журналистам, что уточнение границ республики является «обыкновенной рутинной работой». Он особенно подчеркнул, что между Чечней и соседней Ингушетией территориальных споров нет, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

Вопрос об определении границы между Чечней и Ингушетией неоднократно возникал с начала 1990-х годов. В сентябре 2012 года Кадыров создал специальную комиссию, которая занималась уточнением границ между двумя республиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадыров ответил на обращение к Собянину запретить ему въезд в Москву
Кадыров указал на иностранный след в нападении на полицейских в Чечне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017