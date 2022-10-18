Шведская газета Expressen опубликовала фотографии разрушенного участка «Северного потока»

Шведская газета Expressen во вторник, 18 октября, обнародовала первые подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке».

На одном из трех кадров заметен ровный край трубы, на двух других — деформированные металлические участки газопровода.

Датские и шведские власти предоставили газете разрешение на фотосъемку. Для того чтобы сделать снимки на глубине 80 м, журналисты привлекли норвежскую компанию Blueye Robotics.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы. По одной из версий, вдоль трубы образовалась длинная трещина», — подчеркнул оператор беспилотника Тронд Ларсен.

По информации Expressen, взрывы произошли мощностью 2,3 балла по шкале Рихтера.

До этого WSJ заявила, что следователи в Германии назвали саботаж основной причиной аварий на СП и СП–2. Однако у них не поучилось определить причастных к взрывам.

Утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — СП и СП–2 — выявили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд отметил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зафиксированы два мощных подводных взрыва.

Российский лидер Владимир Путин назвал данное ЧП актами международного терроризма. По факту случившегося следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

До этого, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток» в 2015 году.

Он напомнил, что 6 ноября 2015 года в ходе планового визуального обследования «Северного потока» был найден подводный уничтожитель мин «Морская лиса» от НАТО. Куприянов сказал, что взрыватель находился точно в пространстве между нитками газопровода.

13 октября российский вице-премьер Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допустили к расследованию. Он выразил надежду на изменения сложившейся ситуации.

Как выяснилось 14 октября, ФРГ, Швеция и Дания отказались от совместного ведения расследования ЧП на СП и СП–2. Из объединенной следственной группы вышли сначала шведы, а затем и датчане.

Тем днем телеканал ARD, сославшись на следователей ФРГ, отметил, что аварии на «Северных потоках» могли произойти лишь из-за взрывов. На фоне этого Генеральная прокуратура Германии инициировала расследование по фактам «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».