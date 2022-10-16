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МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси
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МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси

МИД Украины: князь Владимир захотел вступить в ЕС сразу после Крещения Руси
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В министерстве иностранных дел Украины заявили, что князь Владимир сразу после крещения Киевской Руси в 988 году хотел вступления Киева в Европейский союз (ЕС). Такую версию истории представили в украинском МИД на странице в Twitter.

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Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
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«Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС. Мы сегодня выступаем за эту идею и защищаем Европу от российской жестокости», — говорится в заявлении украинского МИД в соцсети.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к лидерам европейских стран с просьбой о скорейшем вступлении страны в ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз, сказав, что Россия не против этого, так как это не военный блок.

Европейский союз был создан в 1993 году. Сейчас в него входят 27 стран Европы.

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