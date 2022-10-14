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Путин призвал страны Азии присоединиться к проектам РФ по импортозамещению

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Президент России Владимир Путин призвал страны Средней Азии присоединиться к проектам РФ по импортозамещению. Об этом российский лидер заявил в пятницу, 14 октября, на саммите «Россия – Центральная Азия» в Астане.

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«Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций», — сказал Путин.

Он отметил, что сегодня предпринимаются попытки извне помешать связям России и стран Центральной Азии в политике, экономике и гуманитарной сфере. Однако, по его словам, усложняющаяся ситуация в мире подталкивает страны к взаимодействию. В этой связи совместные шаги по наращиванию союзничества и стратегического партнерства сейчас весьма востребованы, подчеркнул президент.

Путин также добавил, что Россия готова содействовать в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Днем ранее российский лидер в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире. Он подчеркнул, что именно здесь крепнут новые центры силы, а сами страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Саммит в формате «Россия – Центральная Азия» начался в пятницу в столице Казахстана. На высшем уровне подобная встреча проводится впервые. Нынешняя встреча проходит по инициативе Москвы в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан).

Ожидается, что лидеры обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Центральной Азией в шестистороннем формате, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

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