Путин указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире

Президент России Владимир Путин отметил, что мир становится многополярным, и в Азии крепнут новые центры силы. Об этом он сообщил 13 октября в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую, роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — отметил российский лидер.

Путин также добавил, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

«Во всех этих процессах активно участвует и Россия. Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики», — сказал российский лидер.

Президент также обратил внимание на то, что РФ стояла у истоков создания делового совета при совещании, напомнив, что за минувшие годы прошло большое количество успешных встреч и конференций по различным вопросам экономической тематики.

Ранее 13 октября Путин прилетел в Астану, где примет участие сразу в трех международных мероприятиях. Сообщается, что президент будет участвовать в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Россия – Центральная Азия» 14 октября.

Ранее, 12 октября, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите СВМДА в Астане Путин будет говорить об экономическом сотрудничестве. По его словам, также будет затронута тема гуманитарного взаимодействия в рамках совещания.