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Иран назвал ограничение цен на нефть «выстрелом» по энергобезопасности G7

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ahmad Halabisaz
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Страны «большой семерки», вводя потолок цен на энергоресурсы из России, тем самым наносят удар по собственной энергетической безопасности. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

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«Время односторонних подходов прошло. Подобного рода шаги не пройдут. Это выстрел по их же собственной энергетической безопасности», — сказал замминистра «РИА Новости».

Он также напомнил, что Иран в течение 40 лет живет под санкциями США. По его словам, эти санкции пошли стране на пользу, так она она сама смогла производить значительную часть оборудования.

«На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут ей на пользу», — заключил Асадзаде.

Ранее, 12 октября, было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть.

В тот же день президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее. До этого он отмечал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Министры финансов стран G7 в начале сентября договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Планируется, что лимит цен будет введен в США 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

Тогда же Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ. В частности, американский министр финансов Джанет Йеллен в октябре выразила мнение, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По ее мнению, стоимость в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что РФ может с прибылью добывать и продавать.

Запад решил снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако, как отметил Путин, отказ ряда государств от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

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