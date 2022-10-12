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Стал известен способ побега обвиняемого в убийстве Мавриди из ИВС

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Фото: ТАСС/Следственный комитет
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Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, сбежал с сообщниками из ИВС с помощью гаечного ключа, передает корреспондент «Известий» из зала Мособлсуда 12 октября.

«Они совершили побег. До этого я их не знала. Дежурная смена в лице Репкина и Михайлова плохо провели осмотр подозреваемых и не заметили нахождение у них гаечного ключа, с помощью которого и совершили побег», — сообщила в суде помощник дежурного изолятора Елизавета Бурдаковская.

Она добавила, что в день побега почти все камеры работали в режиме записи.

«В записи работали все, кроме камеры номер 4 продольного коридора» , — уточнила свидетель.

Напомним, бизнесмен Маругов – олигарх-миллионер, владелец «Озерецких колбас» и «Мясной империи» – был убит утром 2 ноября 2020 года. Бандиты в масках ворвались на территорию частного дома олигарха и совершили нападение на «колбасного короля», когда тот был в бане с супругой. Женщину связали, а Маругова застрелили. Его сожительница смогла сбежать и вызвать сотрудников полиции.

По данным следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров Москвы арбалет. После этого они пробрались в баню в Истре, где отдыхал предприниматель со своей сожительницей. Убив мужчину, подозреваемые скрылись. Мавриди был задержан в тот же день, ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По подозрению в нападении был задержан Александр Мавриди. Он был арестован. В ходе обыска в квартире подозреваемого был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. Предполагаемого убийцу подозревают в вымогательстве недвижимости у адвоката Алексея Завгороднего.

Пятеро заключенных вместе с Александром Мавриди сбежали из изолятора в Истре в ночь на 6 августа 2021 года. По предварительным данным, дежурный по просьбе одного из заключенных перевел Мавриди в другую камеру и не закрыл так называемую кормушку. В результате заключенные отжали и скрутили замки на дверях.

Двум бывшим сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре назначили запрет определенных действий.

Мавриди, сбежавшего из изолятора, задержали 13 сентября в столичном районе Митино.

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