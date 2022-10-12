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Швейцария ввела санкции в отношении 30 граждан и семи компаний РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Hauke Schröder
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Швейцария включила в российский санкционный список 30 физических лиц и семь юридических. Об этом 12 сентября сообщил федеральный совет страны.

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«Федеральный департамент экономики, образования и исследований внес изменения в приложение к указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине. Еще 30 физических лиц подлежат финансовым санкциям и запрету на поездки, а также еще семь юридических лиц подлежат финансовым санкциям», — сообщила пресс-служба правительства.

В список включены лица, причастные к проведению референдумов по присоединению к России новых территорий. Их швейцарские активы будут заморожены и переданы в управление государственного секретариата по экономическим вопросам.

В санкционный список вошли лица, в отношении которых Евросоюз (ЕС) ввел ограничения 6 октября. В него, в частности, вошли философ Александр Дугин, артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава ЦИК Элла Памфилова.

Также Швейцария расширила применение санкций, которые действовали на территории Донецкой и Луганской народных республик, в отношении подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей. Ограничения вступят в силу 12 октября в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Помимо этого, федеральный совет Швейцарии примет решение в отношении других элементов восьмого пакета санкций Евросоюза.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он распространяется в том числе на новые регионы, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Ограничения включают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада продолжают вводить рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

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