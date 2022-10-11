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Диетолог перечислил смертельно опасные способы похудения

Диетолог предупредил о смертельной опасности от приема мочегонных и слабительных средств при похудении
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Фото: Unsplash/Igor Miske
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Прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний у человека. Об этом 11 октября рассказал руководитель клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

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«У нас примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. То есть жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени», — приводит его слова URA.RU.

Также диетолог рассказал, что при похудении такие средства помочь не могут, поскольку не способны влиять на жировую ткань.

«Это просто народная глупость, потому что любой мало-мальски образованный человек, который хотя бы анатомию в школе изучал, знает, что нет соустья между жировой тканью и, допустим, кишечником. Или сосуда между подкожно-жировой клетчаткой и мочевым пузырем. Поэтому каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник?», — добавил Ковальков.

Получать ответы на вопросы относительно здоровья, в частности снижения веса, специалист посоветовал у профессиональных врачей.

Накануне диетолог Анастасия Тараско рассказала, что так называемая кефирная диета, которая популярна среди пользователей интернета, является по факту голоданием и вредит организму. Она подчеркнула, что за счет голодания человек не худеет, а лишается мышечной массы.

Ранее, 6 октября, диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Известиям», какой рацион питания поможет решить проблему качественного приема пищи. Эффективно будет изменить энергетическую плотность рациона, сделать питание «объемным», уточнила она.

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