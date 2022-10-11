Диетолог перечислил смертельно опасные способы похудения

Прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний у человека. Об этом 11 октября рассказал руководитель клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

«У нас примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. То есть жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени», — приводит его слова URA.RU.

Также диетолог рассказал, что при похудении такие средства помочь не могут, поскольку не способны влиять на жировую ткань.

«Это просто народная глупость, потому что любой мало-мальски образованный человек, который хотя бы анатомию в школе изучал, знает, что нет соустья между жировой тканью и, допустим, кишечником. Или сосуда между подкожно-жировой клетчаткой и мочевым пузырем. Поэтому каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник?», — добавил Ковальков.

Получать ответы на вопросы относительно здоровья, в частности снижения веса, специалист посоветовал у профессиональных врачей.

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