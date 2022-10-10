Представитель генсека ООН назвал ракетные удары по Украине неприемлемой эскалацией

Последние крупномасштабные ракетные удары России по городам Украины являются неприемлемой эскалацией конфликта. Об этом говорится 10 октября в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен новыми ударами Вооруженных сил России по территории Украины.

«Как сообщается, они привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей», — заявил Дюжаррик.

По его словам, данные действия только усугубляют конфликт, а гражданские лица, как всегда, платят самую высокую цену, добавил представитель Гутерреша.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. Он обратил внимание, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В этот же день сообщалось, что пять областей Украины остались без электроснабжения, на остальной территории фиксируются частичные отключения. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

Также стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары по Украине и пообещал свою поддержку. Шольц заверил Зеленского в «солидарности Германии и других стран G7» и готовности содействовать в дополнительной помощи в восстановлении поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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