Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине
Мир
В Ираке по турецкой военной базе запустили ракеты
Происшествия
Здание школы повреждено в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Армия
Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ в селе Первомайское
Общество
Путин указал на интерес миллиона людей к передачам МТРК «Мир»
Общество
Москвичей предупредили о кратковременном дожде вечером в воскресенье
Происшествия
Украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по пункту размещения беженцев в ЛНР
Мир
МИД Белоруссии подтвердил вручение ноты украинскому послу
Армия
Власти Херсонской области заявили о захлебнувшейся атаке ВСУ
Спорт
Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1»
Мир
МИД предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойного оружия Киеву
Сюжет:

Власти Херсонской области заявили о захлебнувшейся атаке ВСУ

Стремоусов заявил, что украинские войска «захлебнулись» при попытке наступления в Херсонской области
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается развивать наступление на херсонском направлении. Об этом сообщил 9 октября заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Система сдержки: российские войска стабилизировали фронт под Херсоном
В ДНР союзные силы освободили село Зайцево, а ВФУ понесли серьезные потери

По его словам, ситуация на линии соприкосновения там остается без изменений.

«Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

7 октября Стремоусов рассказал, что ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области. Он также выразил уверенность, что любые попытки наступления ВСУ на регион не увенчаются успехом. Стремоусов подчеркнул, что украинские военные не пройдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки.

За день до этого, 6 октября, он заявил, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. Стремоусов подчеркнул, что ВСУ используют на херсонском направлении большое количество натовской техники, но натиск удается сдерживать. По его словам, ежедневно там гибнет по 300 украинских военных.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что ВСУ не удастся взять Херсон. Он указал, что ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022