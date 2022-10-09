Власти Херсонской области заявили о захлебнувшейся атаке ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удается развивать наступление на херсонском направлении. Об этом сообщил 9 октября заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения там остается без изменений.

«Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

7 октября Стремоусов рассказал, что ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области. Он также выразил уверенность, что любые попытки наступления ВСУ на регион не увенчаются успехом. Стремоусов подчеркнул, что украинские военные не пройдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки.

За день до этого, 6 октября, он заявил, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. Стремоусов подчеркнул, что ВСУ используют на херсонском направлении большое количество натовской техники, но натиск удается сдерживать. По его словам, ежедневно там гибнет по 300 украинских военных.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что ВСУ не удастся взять Херсон. Он указал, что ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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