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МИД назвал новые российские регионы частью Союзного государства

МИД РФ: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Крым является неотъемлемой частью не только России, но и Союзного государства России и Белоруссии. В договоре 1999 года о его создании сказано, что «территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников», которые в свою очередь определяются их конституциями. Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства», — рассказал Полищук в беседе с ТАСС.

Как указал дипломат, Белоруссия развивает сотрудничество с Крымом и Севастополем в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

Ранее, 4 октября, российский премьер Михаил Мишустин назвал ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве лучшим ответом на недружественные действия Запада. Он указал, что Россия и Белоруссия самостоятельно определяют свои приоритеты, векторы развития, несмотря на то что не все государства принимают их выбор.

Тем же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Минск приоритетным союзником Москвы. Таким образом он обосновал тесное взаимодействие российской стороны со своим соседом.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей голосовали на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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